鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至15.25元，預估目標價為400元
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.46元上修至15.25元，其中最高估值19.39元，最低估值11.92元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|19.39(15.88)
|22.93
|28.31
|最低值
|11.92(11.92)
|13.8
|21.63
|平均值
|14.67(13.55)
|18.72
|25.65
|中位數
|15.25(13.46)
|18.43
|26.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|288,256,000
|332,584,000
|376,945,770
|最低值
|183,601,000
|202,926,000
|283,702,000
|平均值
|238,995,020
|283,570,830
|343,868,240
|中位數
|234,905,000
|291,239,790
|357,412,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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