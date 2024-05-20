鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為61元
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英業達(2356-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.41元下修至2.38元，其中最高估值2.69元，最低估值2.11元，預估目標價為61元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.69(2.69)
|3.49
|4.19
|最低值
|2.11(2.11)
|2.81
|3.34
|平均值
|2.39(2.41)
|3.15
|3.79
|中位數
|2.38(2.41)
|3.19
|3.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|629,901,000
|700,506,000
|752,079,290
|最低值
|563,366,920
|618,939,190
|658,409,510
|平均值
|581,211,090
|654,956,760
|699,574,750
|中位數
|580,238,000
|659,241,000
|693,905,110
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.71
|1.71
|1.82
|2.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|514,746,200
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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