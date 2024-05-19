貿聯看好營運谷底已過 Q2三大業務估季增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-19 10:30
連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 第一季營收及獲利繳出季增表現，公司認為，隨著工業用、資訊科技與數據傳輸、電器業務的修正與庫存調整已近尾聲，營運谷底已過，將進入下一個增長階段。
貿聯表示，第二季各業務應用來看，工業用受惠資本設備、能源等帶動，估將現季增；電器用因客戶新產品推出，加上新熱泵專案需求也開始回溫，也會成長；資訊科技與傳輸應用則受惠高效能運算 (HPC)，預期成長；但車用因電動車領域持續修正，因此對短期前景持保守態度。
展望全年，貿聯依舊看好高效能運算、資本設備、醫療、能源、矽膠和機器人將成為主要的成長動能，較高毛利率的業務預計將超過公司平均成長水準，轉向高附加價值和持續提升效率的結構性轉變，意味著獲利能力率還有進一步提升的空間。
貿聯第一季營收 124.25 億元，季增 1.9%、年減 2.2%；毛利率 26.3%，季增 1.8 個百分點、年增 0.9 個百分點；營業利益 11.01 億元，季增 27.4%、年減 3.2%；營益率 8.9%，季增 1.8 個百分點、年增 0.9 個百分點，稅後純益 5.8 億元，季增 14.3%、年減 7.5%，每股純益 3.56 元。
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