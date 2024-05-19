貿聯看好營運谷底已過 Q2三大業務估季增

貿聯表示，第二季各業務應用來看，工業用受惠資本設備、能源等帶動，估將現季增；電器用因客戶新產品推出，加上新熱泵專案需求也開始回溫，也會成長；資訊科技與傳輸應用則受惠高效能運算 (HPC)，預期成長；但車用因電動車領域持續修正，因此對短期前景持保守態度。