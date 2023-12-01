〈焦點股〉汽車板成長力道不弱 高技領軍創新高帶動族群走揚

電動車成長需求強，2024 年汽車板類股業績被看好仍有強勁上升力道，今 (1) 日股價以高技 (5439-TW) 最為強勢，帶量上攻漲停創新高價 146 元，帶動定穎 (3715-TW)、敬鵬 (2355-TW) 走強。

高技看好，下半年營收至少持平上半年，全年拚雙位數成長。高技上半年營收 21.16 億元，毛利率 20.36%，稅後純益 2.53 億元，每股純益也達 2.72 元。而高技在台新產能擴充已完成，可因應增加的訂單。

高技今年前三季產品應用別比重電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用；高技認為，下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注下，營運有機會優於上半年，同時，預估下半年汽車板營收比重仍將維持在 25% 的高營收占比。就整體營收而言，高技估第四季營收維持第三季水準。

高技第三季營收 11.03 億元，毛利率 19.2%，季減 0.85 個百分點，年增 2.61 個百分點，稅後純益爲 1.5 億元，創新高，季增 6.26%，年增 56.22%，每股純益 1.61 元。高技前三季營收 32.2 億元，毛利率 19.97%，年增 1.87 個百分點，稅後純益 4.03 億元，年增 35.31%，每股純益 4.34 元。

而今天盤中的另一重點汽車板股定穎，獲指數編纂公司 MSCI（明晟）列入全球小型指數台股成分股新增成分股，並在今天生效。定穎 2023 第三季稅後純益 4.19 億元，季增 77.28%，年增 2.44 倍，賺贏上半年，單季每股純益 1.51 元，前三季稅後賺 7.51 億元，年增 62.96%，每股純益達 2.71 元。定穎預估，第四季因 AI 加速卡及車用雷達板量產出貨，將可挹注獲利表現更佳，展望 2024 年營收，將力拚雙位數成長。

定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，公司目標全年營收持平或小幅衰退，但獲利可望成長，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。定穎指出，第三季毛利率走高主要是出貨產品組合優化、黃石二廠開出產能效率，及整體產能利用率的提高，使單位成本下降。

定穎 2023 年第四季包括 AI 加速卡及車用 ADAS 板、車用雷達板的高階產品大幅將量產出貨，貢獻獲利。定穎並指出，定穎泰國新廠為高度智慧化及自動化的智慧工廠，技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術，產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。第一期規劃開出每月 50 萬平方英呎，預計 2024 年第四季開始量產。