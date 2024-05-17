三大法人買超 93億元 外資自00940等三檔ETF提款近20億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-17 19:32

台股集中市場加權股價指數今 (17) 日量縮壓回，收盤指數終場小跌 45.79 點或 0.21%，收在 21258.47 點，成交量萎縮爲 4155.8 億元， 三大法人同站買方買超 93.79 億元，外資買超金額 也萎縮爲 14.88 億元，但外資今天 買超聯電、廣達、泰金寶 - DR、三商壽及台泥都超過 1 萬張。

但今天外資則以大幅賣超元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 及群益科技高息成長 (00946-TW) 三檔 ETF 居前三位，計提款近 20 億元，外資賣超第一 名的個股爲永豐金 (2890-TW)。

外資今天買超 14.88 億元，投信回頭買超 70.86 億元；自營商買超 8.04 億元；三大法人合計買超 93.79 億元。至於期貨市場方面，外資今天期貨交易口數淨額爲空單 439 口，未平倉合約口數淨額爲 9648 口。

投信買超較多的個股爲：玉山金、永豐金、長榮航、中信金、第一 金、聯電、大成鋼、京城銀、大聯大；賣超較多的個股爲：神達、佳世達、寶成、統一、長榮、上海、光寶科、南茂、瀚宇博、中磊。

自營商買超較多的個股爲：長榮航、陽明、漢翔、三陽工業、元晶、世紀鋼、國泰金、新日興、中工及聯電；賣超較多的個股爲，華航、友達、力積電、慧洋 - KY、鴻海、三商壽、南紡、長榮、佳能、宏碁。