電池沒充好充滿？放心！標準局為你把關 強制檢定充電樁
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-17 18:27
經濟部標準檢驗局在今 (17) 日舉辦「2024 年世界計量日 - 計量支持產業經濟永續發展」研討會，標準局於會中分享該局已完成檢定技術規範，將充電樁列為強制檢定的法定度量衡器，確保電能計量準確及交易公平。
本場研討會以永續為主題，標準局邀請業界專家講座，分別從「數位轉型與 AI」、「淨零轉型與半導體產業」及「未來零碳能源氫能」等面向，闡述計量在產業永續中扮演的重要角色，並吸引 140 名來自各行業領域的專業人士共襄盛舉。
標準局副局長賴俊杰表示，1875 年 5 月 20 日，17 個國家在法國巴黎共同簽署了「米制公約」，建立了現今國際度量衡一致的基礎架構，為紀念這個具特殊意義的日子，國際間將每年 5 月 20 日訂為「世界計量日」，本次研討會以今年國際主題「永續」作為活動主軸，深入探討計量在產業經濟永續發展中的重要性。
賴俊杰指出，因應數位轉型與淨零轉型兩大挑戰，該局積極發展計量技術及相關法規，以配合產業發展需求。以近年因應電動車發展快速布建的充電樁為例，標準局已完成檢定技術規範，並將充電樁列為強制檢定的法定度量衡器，以確保充電樁的電能計量準確及交易公平。
另響應我國再生能源政策所推動的風力發電，研發先進 AI 聲學量測技術，可在不停機狀態下檢測風機葉片是否有損壞，提升巡檢維護整體效能；未來並將配合國家氫能發展政策，規劃建置氫氣流量、品質與安全性之量測技術與檢測能量，積極支持氫能產業供應鏈發展。
本次研討會邀請臺灣機械工業同業公會檢量測專業委員會許志青會長，就「AI 數位時代計量新思維」進行了深入的探討，分享人工智慧和數位技術時代下，計量新趨勢和思維對產業永續發展的影響；日月光投控汪渡村行政長講述「企業淨零 - 計量帶動半導體供應鏈數位轉型與永續升級」，說明計量在因應淨零轉型所扮演的關鍵角色；聯華林德氫氣動能事業群苗華山總監則帶來了有關氫能源革命的主題演講，探討氫能源對於未來實現能源永續的重要意義。
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