電池沒充好充滿？放心！標準局為你把關 強制檢定充電樁

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-17 18:27

經濟部標準檢驗局在今 (17) 日舉辦「2024 年世界計量日 - 計量支持產業經濟永續發展」研討會，標準局於會中分享該局已完成檢定技術規範，將充電樁列為強制檢定的法定度量衡器，確保電能計量準確及交易公平。

本場研討會以永續為主題，標準局邀請業界專家講座，分別從「數位轉型與 AI」、「淨零轉型與半導體產業」及「未來零碳能源氫能」等面向，闡述計量在產業永續中扮演的重要角色，並吸引 140 名來自各行業領域的專業人士共襄盛舉。

標準局副局長賴俊杰表示，1875 年 5 月 20 日，17 個國家在法國巴黎共同簽署了「米制公約」，建立了現今國際度量衡一致的基礎架構，為紀念這個具特殊意義的日子，國際間將每年 5 月 20 日訂為「世界計量日」，本次研討會以今年國際主題「永續」作為活動主軸，深入探討計量在產業經濟永續發展中的重要性。

賴俊杰指出，因應數位轉型與淨零轉型兩大挑戰，該局積極發展計量技術及相關法規，以配合產業發展需求。以近年因應電動車發展快速布建的充電樁為例，標準局已完成檢定技術規範，並將充電樁列為強制檢定的法定度量衡器，以確保充電樁的電能計量準確及交易公平。

另響應我國再生能源政策所推動的風力發電，研發先進 AI 聲學量測技術，可在不停機狀態下檢測風機葉片是否有損壞，提升巡檢維護整體效能；未來並將配合國家氫能發展政策，規劃建置氫氣流量、品質與安全性之量測技術與檢測能量，積極支持氫能產業供應鏈發展。