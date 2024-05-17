〈貴金屬盤後〉美元回升 市場押注9月降息提供支撐 黃金仍小跌

鉅亨網編譯許家華 2024-05-17 06:36

隨著美元反彈，黃金價格周四 (16 日) 收低， 儘管美國通膨降溫的跡象增強聯準會 (Fed) 今年降息的希望，並使金價保持在一個月高點附近。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 0.5% ，收每盎司 2382.80 美元。

現貨黃金下跌 0.3%，至每盎司 2377.93 美元，早盤曾觸及 4 月 19 日以來最高點。周三金價漲逾 1%。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「黃金市場在近期上漲後，因短期期貨交易商進行例行的獲利了結而承壓，而今天美元指數走強加劇了這種壓力。」

數據顯示，美國 4 月 CPI 漲幅低於預期，美元兌其他貨幣在前一交易日觸及數月低點後反彈上漲 0.2%。美元走強對美元計價的黃金不利，因為這會提高非美元買家持有黃金的機會成本，進而削弱黃金對其的投資吸引力。

同時，紐約 Fed 行長 John Williams 表示，通膨降溫的正面消息不足以要求 Fed 很快就降息，潑了市場一桶冷水。由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，因此延後降息不利於黃金。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場參與者預計聯準會 9 月降息的可能性約為 68%。