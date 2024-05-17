〈貴金屬盤後〉美元回升 市場押注9月降息提供支撐 黃金仍小跌
鉅亨網編譯許家華 2024-05-17 06:36
隨著美元反彈，黃金價格周四 (16 日) 收低， 儘管美國通膨降溫的跡象增強聯準會 (Fed) 今年降息的希望，並使金價保持在一個月高點附近。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「黃金市場在近期上漲後，因短期期貨交易商進行例行的獲利了結而承壓，而今天美元指數走強加劇了這種壓力。」
數據顯示，美國 4 月 CPI 漲幅低於預期，美元兌其他貨幣在前一交易日觸及數月低點後反彈上漲 0.2%。美元走強對美元計價的黃金不利，因為這會提高非美元買家持有黃金的機會成本，進而削弱黃金對其的投資吸引力。
同時，紐約 Fed 行長 John Williams 表示，通膨降溫的正面消息不足以要求 Fed 很快就降息，潑了市場一桶冷水。由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，因此延後降息不利於黃金。
根據 CME 的 FedWatch 工具，市場參與者預計聯準會 9 月降息的可能性約為 68%。
Fitch Solutions 分析師指出，「過去一周，美元走軟、美國公債殖利率下降以及地緣政治緊張局勢加劇為黃金提供了支撐，我們預計未來幾個月金價將保持在每盎司 2250 美元上方。
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