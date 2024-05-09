振樺電Q1毛利率創高 純益季增3倍EPS 1.46元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-09 18:55

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (9) 日公告第一季財報，在產品組合轉佳、商業模式優化下，毛利率 43.5%，再次刷新合併以來的紀錄，稅後純益 1.1 億元，季增 312%、年增 22%，每股純益 1.46 元。

振樺電第一季營收 22.15 億元，季減 7.6%、年減 6.9%；毛利率 43.5%，季、年均增 6.9 個百分點；營業利益 2.16 億元，季增 21.4%、年減 17.5%；營益率 9.8%，季增 2.3 個百分點、年減 1.2 個百分點。

振樺電表示，線上線下解決方案 (O2O Solutions) 自 2023 下半年起下游品牌通路拉貨力道逐步回溫，率先回到年成長軌道，第一季線上線下解決方案營收年增約 16%。

至於產業物聯研製中心 (Embedded Foundry)，振樺電表示，因總體工控市場急凍及軟體策略夥伴併購交易之影響出貨有所遞延，第一季營收年減約 20%，但已接獲客戶併購交易後的首筆訂單，預計在下半年將重啟出貨動能。

在集團獲利表現上，振樺電表示，第一季毛利率再次刷新合併以來之紀錄，主要集團持續優化商業模式，系統品牌與軟體定義智能設備以及高階醫療運算相關營收佔比近 3 分之 2，扎實提升整體毛利表現。

營業費用方面，振樺電表示，持續致力於新產品開發與充實研發團隊，自 2023 年起新增約 100 位員工、8 成研發人員，第一季研發費用年增 21% 至 1.6 億元，加上積極參與歐美日國際會展擴大品牌之能見度，整體營業費用年增 23%。