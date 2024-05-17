遠東醫電攜手伊雲谷布局印尼遠距醫療 擴張東協版圖

此外，遠東醫電與花蓮慈濟醫院、高雄長庚紀念醫院和印尼慈濟醫院簽署 MOU。遠東醫電致力於整合現有醫療資源，架起病患與醫療機構的橋樑，透過其開發的「旅遊 E 指通」，當民眾在海外出現醫療需求時，以旅遊電信卡的形式，能即時經由 AI 遠距醫療及會診平台，運用行動裝置與國內醫療院所取得視訊聯繫，進而得到適當的醫療處置。