遠東醫電攜手伊雲谷布局印尼遠距醫療 擴張東協版圖
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-17 10:43
遠東醫電攜手伊雲谷 (6689-TW) 數位科技集團印尼分公司，宣布雙方將在印尼合作建置遠距醫療服務平台，促進醫療合作。這是遠東醫電繼馬來西亞和越南後，在東南亞地區成功讓遠距醫療服務及數位醫療平台落地的新版圖。
遠東醫電與伊伊雲谷，打造智慧、便民的開創性遠距醫療服務平台，雙方將結合亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端運算服務平台 (AWS)，依據印尼方面醫藥需求量身定制解決方案，將 AI、自動化管理、數據、金融科技等服務，與伊雲谷頂尖成熟雲端託管與技術融合，共同拓展至印尼全國的跨島醫療服務當地。
此外，遠東醫電與花蓮慈濟醫院、高雄長庚紀念醫院和印尼慈濟醫院簽署 MOU。遠東醫電致力於整合現有醫療資源，架起病患與醫療機構的橋樑，透過其開發的「旅遊 E 指通」，當民眾在海外出現醫療需求時，以旅遊電信卡的形式，能即時經由 AI 遠距醫療及會診平台，運用行動裝置與國內醫療院所取得視訊聯繫，進而得到適當的醫療處置。
遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男表示，伊雲谷運用軟硬整合能力，協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台。其中，東南亞地區是一個不容忽視的市場，遠東醫電的智慧醫療和旅遊醫療創新服務陸續在馬來西亞、越南和印尼相繼落地，計劃未來將持續拓展至新加坡、泰國等東協國家。
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