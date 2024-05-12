振樺電看好三大事業今年重返成長軌道 營運規模逐步回升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-12 10:11

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 表示，雖然近期工控市場疲弱，在 AI 蓬勃發展驅動高階運算與智慧零售服務的需求下，預期集團三大事業體今年皆重返成長軌道，而品牌及軟體定義智能設備將為帶動營收成長的火車頭，並可望在營運規模逐步回升下，有助整體獲利表現。

振樺電表示，線上線下解決方案 (O2O Solutions) 於第一季接單已逐步回溫，預期在新產品佈局及歐洲新專案的帶動下，延續營收成長動能，今年營收表現有望優於去年，也持續與生態系夥伴緊密合作，攜手軟體策略夥伴及終端客戶以軟硬整合解決方案拓展應用場景。

同時，自助解決方案動能也逐漸回復，振樺電表示，除與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨 (BORIS) 持續擴展全球市場外，其他包括歐洲與澳洲等各國郵政總局與物流應用也將陸續採用導入，歐洲市場築底恢復，旅遊娛樂相關及智慧城市基礎建設等需求也陸續開出。

產業物聯研製中心 (Embedded Foundry) 方面，雖然因總體工控市場急凍及軟體策略夥伴併購交易之影響出貨有所遞延，第一季營收年減約 20%，然集團已接獲客戶併購交易後的首筆訂單，預計在下半年將重啟出貨動能。