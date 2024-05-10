樺漢估Q2純益保持高成長 全年三率三升營運續創高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-10 20:16

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (10) 日召開法說，董事長朱復銓表示，目前在手訂單超過 1500 億元，第二季營收、毛利率穩定成長、稅後純益則可望有高成長，下半年將優於上半年，全年維持三率三升、營運創高目標。

朱復銓表示，目前接單出貨比 (BB Ratio) 維持 1.1-1.2 的健康水準，第二季營收將相較去年同期穩定成長，其中，樺漢個體、品牌通路、新事業將有高增長的表現，工控設計、系統整合業務也穩定成長。

樺漢表示，受惠歐美市場主要智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能，加上歐洲市場新增電動車、航太等市場客戶對 ESaaS 訂單需求，推升訂單保持良好能見度。

獲利方面，朱復銓表示，受惠 AI 軟體與 ESaaS 方案比重增加，毛利率可望向上，但營業費用因為併購 KATEK 初期，費用較高，但後續可望下降，加上海外工程案學習曲線逐步爬升，毛利率及營益率將在下半年持續回升。