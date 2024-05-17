版權戰煙硝四起！索尼音樂發函700家AI開發商、串流平台 言明「別拿我們內容訓練你家AI」

鉅亨網編譯許家華 2024-05-17 11:03

索尼音樂集團 (SMG) 周四 (16 日) 大動作捍衛自家音樂版權，向 700 家 AI 開發商和音樂串流服務發出警告信，聲明其「選擇不」將其內容用於人工智慧培訓。此外，任何想要使用 SMG 內容的 AI 開發商都必須取得 SMG 的明確許可。

該信函指出，收到信函的這些公司可能已經侵犯了索尼音樂的版權。

「有鑑於您的營運性質以及有關您的 AI 系統已發佈的資訊，我們合理相信您和 / 或您的關聯公司可能已在未經授權的情況下將 SMG 的內容用於 AI 系統的訓練、開發或商業化，包含文字和資料探勘 (TDM)。」該信寫道。

SMG 周四也在官網上發布名為《選擇退出 AI 訓練的聲明》，公開聲其及其附屬公司「明確禁止並選擇退出任何文字或資料探勘、網頁抓取或類似複製」除非「經 SME 或 SMP 特別明確授權」，公開喊話要求侵權的全球開發者立即停止使用侵權資訊訓練 AI，並保留對過往侵權行為的追溯權。

SMG 並未透露收到信的 700 家公司名單，但外媒報導，知情人士透露，OpenAI、微軟 (MSFT-US)、Google (GOOGL-US)、Suno 和 Udio 等一眾開發 AI 系統的公司已經收到了 SMG 的信。

同時 SMG 也單獨寄信給蘋果 (AAPL-US) 和 Spotify (SPOT-US)，要求串流平台採取最佳的措施，保護藝術家和詞曲作者，避免那些未經授權的 AI 公司非法訓練模型。SMG 也明確要求這些網路平台更新其服務條款，明確表示不允許對其內容進行爬蟲工作和訓練。

網路爬蟲也可稱作網路蜘蛛、螞蟻、自動索引程式，係指自動瀏覽全球資訊網的網路機器人，可以將自己所訪問的頁面儲存下來，以便搜尋引擎事後生成索引供使用者搜尋。但爬蟲造訪網站的過程會消耗目標系統資源，不少網路系統並不默許爬蟲工作。

SMG 此舉點明了近年來 AI 產業的一條暗線──訓練模式的資料到底是怎麼來的？ 例如近幾個月許多 AI 公司都推出了「文生影片」應用，但至於訓練素材的來源，絕大多數公司都避而不談。

SMG 在信上表示，公司及其藝術家「已意識到人工智慧的重大潛力和進展」，但在未經授權的情況下將版權內容用於 AI 訓練、開發和商業化應用，是在「剝奪 SMG 獲得適當補償的權利」。

根據 SMG 的聲明，這些 AI 公司侵權範圍不只是音樂旋律，還包括音樂專輯的封面藝術、歌詞及原數據。

版權問題是生成式 AI 引發商業糾紛的主要原因。去年好萊塢的編劇和演員曾為此罷工，當時他們要求自身作品免受生成式 AI 的侵害。 隨著最新一批「文生音響、影片」新創公司開始使用科技產生完整的音樂專輯，藝術家與 AI 產業的緊張關係正持續升級。

今年 4 月，華納音樂集團執行長 Robert Kyncl 在國會聽證會上呼籲，美政府應推出聯邦立法，規管 AI 公司無視版權的行為。