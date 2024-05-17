AI伺服器需求旺！Evercore ISI：戴爾將獲特斯拉訂單 股價上看165美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-17 13:27

市值首破千億美元隔天，戴爾科技集團周四 (16 日) 收黑 2% 至每股 146.3 美元，但今年迄今飆逾 90%，且這家大型電腦製造商正在 AI 領域找到一席之地，摩根士丹利 (下稱大摩) 分析師 Erik Woodring 日前出具報告指出，戴爾的 AI 伺服器與儲存事業動能正強於預期，戴爾 AI 伺服器動能比所有其他代工廠還強，是戴爾近期股價強勢表現的論據。

戴爾營運長 Jeff Clarke 說，該公司剛開始接觸到出現在眼前的 AI 機遇，包括企業客戶更廣泛地採用 AI，以及非結構化資料的預期成長，戴爾在這些領域擁有業界領先的儲存解決方案，處於有利地位，隨著 AI 大部分日常工作將在個人電腦 (PC) 上完成，PC 將變得更加重要。

研調機構 Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 周四更指戴爾已獲特斯拉訂單，並將戴爾目標股價從每股 140 美元上調至 165 美元，並重申「優於大盤」評等。

Daryanani 表示，根據他的了解，戴爾已經贏得特斯拉 AI 伺服器擴建的大部分業務，戴爾發言人則表示，將在 5 月 30 日發佈第一財季成績單時分享相關數據，包括伺服器業務。

Daryanani 指出，戴爾與特斯拉的合作關係今年將為自身帶來 25 億至 30 億美元的收入或訂單機會，最重要的是，除 AI 伺服器外，戴爾還贏得相當數量的儲存配件訂單，這些配件可以與 AI 伺服器一起出貨。這將有助於戴爾的潛在收入成長率在未來幾年從 3% 到 4% 的範圍內，提升到個位數中間的成長率。

大摩分析師 Woodring 也將戴爾目標股價從每股 128 美元上調至 152 美元，並將戴爾投資評等調升至「加碼」，目標股價也從每股 128 美元調升至 152 美元。

Woodring 指出，對客戶和供應鏈的訪查結果顯示，戴爾 AI 伺服器和儲存業務的動能優於先前預期，在明年 2 月為止的 2025 年財年裡，來自 AI 伺服器的營收將達 100 億美元。

大摩目前估戴爾 2025 財年每股獲利 (EPS) 將略高於 8 美元，2026 財年 EPS 則為 10.12 美元，比分析師平均預期高出 18%。

瑞銀上月也將戴爾的目標股價從每股 113 美元上調至 141 美元，並重申「買進」評等。