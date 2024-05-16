AI將如網路無所不在 COMPUTEX展前產業4大咖勾勒AI PC時代前景

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-16 20:32

台北國際電腦展 COMPUTEX 將在 6 月登場，台北市電腦公會今 (16) 日舉辦 AI PC 產業前景座談會，會中大咖雲集，包括和碩董事長童子賢、華碩共同執行長胡書賓、廣達資深副總楊麒令以及光寶科總經理邱森彬，於會中探討如何以 AI PC 生態系提升產業競爭力。

和碩童子賢：AI 將如同網路一樣無所不在 為台灣產業帶來正向機會

和碩童子賢：AI 將如同網路一樣無所不在 為台灣產業帶來正向機會。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢提到，AI 如同 20 年前的網路一樣，當 AI 進展到一定階段後，會完全融入生活當中，變成環境中一個重要的要素。童子賢認為，對於台灣的資通訊、半導體，以及零組件產業而言，AI 的影響是正向的，必須好好掌握機會，因為 AI 將無所不在。

童子賢表示，企業的營運要落實製程、接單、生產管理、出貨、產品品質等，但可以預期 2024 年就是 AI PC 元年。過去幾年 AI 成為熱門話題，包括 ChatGPT、LLM 等詞彙出現，許多應用者擔憂自己追不上 AI 浪潮了，對此童子賢說「何必成為網路專家，何必成謂 AI 晶片專家」只要 AI 能夠普及到非專家的使用者，就能迎來爆發浪潮。

華碩胡書賓：AI PC 帶來革命性演進 刺激 PC 市場成長

華碩胡書賓：AI PC 帶來革命性演進 刺激 PC 市場成長。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

華碩 (2357-TW) 共同執行長胡書賓指出，AI PC 的出現對 PC 架構發展，帶來革命性的演進，消費者與電腦間的互動更直覺、更沈浸，且生成式 AI 應用在 AI PC 中，使得使用者體驗提升。胡書賓認為，AI 對 PC 加持，將帶動整體 PC 市場成長。

胡書賓回顧 PC 發展過程，近 40 年來，每個關鍵技術的演進，都帶動 PC 產業的成長周期。PC 作為生產力主要裝置，可以用在學習、娛樂等領域，並在 2012 年至 2016 年進到成長的高原期，接著在疫情期間又帶動新的成長，但疫後回歸本質，回到疫情前較低迷的水準。

胡書賓認為，未來 AI 將成為 PC 中最基本的要素，就如同 WiFi 一般，且 AI PC 這個詞可能也會消失。

廣達楊麒令：AI PC 為必然趨勢 將以極快速度發展

廣達楊麒令：AI PC 為必然趨勢 將以極快速度發展。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

廣達 (2382-TW) 資深副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，目前觀察到 AI PC 絕對是必然的趨勢，且未來將以極快的速度發展。楊麒令進一步指出，AI PC 在軟硬體整合的趨勢下，將會有爆發性的成長。

楊麒令表示，AI PC 的硬體架構持續在進步，應用軟體端在各個行業的垂直市場中，需求也愈來愈多，即便當中仍有技術需要突破，但在軟體應用供應愈多的情況下，AI PC 成長是可期的。

光寶科邱森彬：AI 晶片算力提高耗能成為焦點 將積極配合產業提供解決方案

光寶科邱森彬：AI 晶片算力提高耗能成為焦點 將積極配合產業提供解決方案。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬表示，隨著 AI 晶片運算力需求不斷提高，耗能成為業界關注焦點，帶動電源需求提升。邱森彬說「這對我們來說是好消息」，將積極配合產業提供電源解決方案，協助 AI 產業前進。