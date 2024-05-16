〈東聯互動展望〉國發會認證FinTech獨角獸Q2登興櫃 今年營運成長樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 18:25

東聯互動耕耘跨境金融服務多年，具有科技業的高成長性也兼具金融服務業之特許性，主攻移工跨境匯款市場，2024 年前 4 月累計營收 1.39 億元，年增 47.29%，已獲得國發基金及多家金控青睞注資，預計 5 月底、6 月初就會登錄興櫃交易，被視為相當有潛力的 FinTech 獨角獸，總經理吳侑勳樂觀看待今年營運成長，交易筆數目標衝上 400 萬筆。

東聯互動於 2016 年成立，2022 年取得國內小額匯兌服務許可，致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務，是高純度的 FinTech 業者。依循金融監督管理的政策指引，服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等多個國家；與各國監理機關緊密互動，建立堅實的法遵機制，持續強化 KYC/AML/ 防詐騙等 RegTech 智能系統。

東聯互動 2023 年合併營收 3.41 億元，年增 108%，毛利率 42.65%，費用率 63%，2023 年營業利益 1.02 億元，稅後純益 0.6 億元，年增 200%，每股純益為 3.01 元。

吳侑勳說明，東聯互動近三年財務數字呈現穩健增長，不過，去年因為有一次性員工認股費用的認列，使得 EPS 有相當程度的減損，若不計入，還原 EPS 可達 6、7 元的水準。

從每年交易筆數來看，儘管 2021、2022 年遭遇疫情衝擊，但交易量仍穩步增長，隨著疫情解封，2023 年筆數大增近 1 倍，達到 300 萬筆，展望今年，吳侑勳樂觀預期可望達到 400 萬筆。

吳侑勳指出，公司有超過 1/4 的員工擁有國內外 (ex.ACAMS) 防治洗錢等專業證照，具備跨國科技金融服務的法令遵循與服務推展能力。在台灣活躍用戶累計超過 15% 的市占率，2023 年總交易金額近新台幣 300 億元，平均每天匯款金額超過新台幣 7900 萬元。

國內當前人口結構面臨少子化、高齡化挑戰，而隨製造業蓬勃發展、產業回流，國內基層勞動力不足現象存在已久，長期仰賴外來人口補足勞動力缺口。國發會推估，2030 年台灣人力缺口將達 40 萬人，近期已簽署台印勞務合作備忘錄 (MOU)，預期將持續引進國際人力以達到產業發展的平衡。

吳侑勳指出，目前在台移工約 75 萬人，每筆跨境匯款手續費 150 元，東聯互動與同業統振今年預估匯出金額上看 7、800 億元，不過，整體市場量能估計高達 1500 到 2000 億元，其他資金則是流向地下匯兌通道，因此，東聯互動會持續從系統面、服務面、流程面加強，以及透過空戰、陸戰強化行銷，擴大市占率，且隨著缺工狀況愈加嚴峻，預期移工人數可望突破百萬，帶動市場規模成長。