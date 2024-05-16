LEO板貢獻大 燿華4月純益大增5.32倍 1-4月每股純益0.73元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-16 17:47

獲明晟 (MSCI) 新納入台股小型成分股的 PCB 大廠燿華 (2367-TW) 在 2024 年首季營收 41.63 億元，年增幅高達 20.23%，營運由虧轉盈，每股純益 0.41 元，同時，今 (16) 日公布的 4 月自結單月稅後純益 2.16 億元，年增 5.32 倍，每股純益達 0.32 元，加計首季獲利，每股純益達 0.73 元。

燿華獲利的成長主要在低軌衛星、汽車板的出貨挹注，同時，燿華的低軌衛星板在首季營收占當季比重約 15%，但在訂單旺盛之下，本季比重將可望提升到 20%。

燿華 2024 年第一季營收 4.63 億元，毛利率 16.36%，季增 6.02 個百分點，年增 13.86 個百分點，稅後純益 2.76 億元，每股純益 0.41 元，創 6 季以來最佳表現，較上季及去年同期都由虧轉盈。

燿華 2024 年 4 月營收爲 18.1 億元，月增 12.01%，年增 42.6%，2024 年 1-4 月營收爲 59.74 億元，年增 26.23%。

由燿華的出貨數據顯示，2024 年首季的汽車板占比重約 40%，低軌衛星板在首季營收占當季比重約 15%；據分析，燿華在第一季汽車板原有客戶需求偏弱，但在新加入客戶的拉貨帶動之下，比重仍維持 40%。汽車板的首季出貨以 HDI 板爲主，占全部汽車板的約 70%。

燿華在第一季低軌衛星板在首季營收占當季營收比重約 15%，在客戶端訂單旺盛且加速出貨之下，預估 2024 年第二季比重將可望提升到 20%。