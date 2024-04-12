鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-12 18:33

台北股市 (12) 日終場指數以 20736.57 點作收，小跌 16.65 點或 0.08%，成交值 4784.33 億元，集中市場三大法人今天合計賣超 90.31 億元，其中，外資對燿華 (2367-TW)、大同 (2371-TW) 及誠美材 (4960-TW) 三檔個股都加碼買超逾 2 萬張，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 都在外資調節之列。

4 月 12 日集中市場外資賣超 74.02 億元，投信買超 7.26 億元，自營商賣超 23.55 億元，三大法人今天合計賣超 90.31 億元；在期貨市場方面，外資今天交易口數淨額爲多單 955 口，井平倉合約口數淨額爲 12009 口。

4 月 12 日集中市場外資買超較多的個股爲，誠美材、大同、燿華、大亞、東元、矽統、亞力、南亞科、聯電、南港；4 月 12 日集中市場外資賣超較多的個股爲，宏碁、開發金、華邦電、長榮航、友達、新光金、華航、國泰金、富邦金、中鋼。

4 月 12 日集中市場投信買超較多的個股爲，大亞、文曄、矽力 - KY、美利達、美時、統一、聯茂、億光、中華車、宏碁；4 月 12 日集中市場投信賣超較多的個股爲，神基、鴻海、台達電、全新、群光、中信金、定穎投控、誠美材、國泰金。

4 月 12 日集中市場自營商買超較多的個股爲，東元、燿華、大同、鴻海、大亞、中興電、聯電、文曄、漢翔、東洋；4 月 12 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，廣達、長榮航、華南金、群創、宏碁、台積電、玉山金、開發金、新光金、中信金。