投審會通過鴻海增資 9.34億美元轉投資越南 2家子公司

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-16 18:08

經濟部投資審議會今 (16) 日召開第 8 次會議，會中核准及核備重大投資案件計 6 件。其中對外投資 2 件共 11 億 723 萬 3,000 美元（新臺幣約 358.21 億元），主要為鴻海精密 (2317-TW) 以 9.34 億美元增資新加坡富士康，最終轉投資越南兩家子公司從事多媒體智能裝置及印刷電路板的產銷；另有僑外投資允能風力發電達 7 億歐元。

投審會表示，本次會議核准及核備投資案，僑外投資有 2 件：英商 YUNLIN MIDCO LIMITED 以貸款對允能風力發電增資 7 億 33 萬 1,819.43 歐元，從事經營發電業等業務；英商 COMPUTERLINKS (英國) LIMITED 以新臺幣 69 億 1,679 萬 9,968 元增資艾睿電子，主要業務為經銷 IC 及電子零件產品。

在陸資投資部分，通過塞席爾商 ASIA PLUS LIMITED 以新台幣 1 億元增資合尊酒店，從事經營觀光旅館業、餐館業、會議服務業等業務。

對外投資有 3 件，包括：鴻海精密以 9 億 3,423 萬 3,000 美元增資 FOXCONN (新加坡) PTE LTD（電子產品買賣），最終轉投資 FOXCONN EV ENERGY & COMPONENT（越南）CO., LTD.（多媒體智能裝置產銷）、FOXCONN CIRCUIT PRECISION（ 越南）CO., LTD.（從事印刷電路板產銷）等 2 家公司。