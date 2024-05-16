大摩成GBTC最大持有者！今年首季砸2.7億美元投資比特幣現貨ETF

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-16 13:39

比特幣 (BTC) 今 (16) 日在亞洲早盤持續反彈，突破 6 萬 5390 美元反壓，結束近期的橫盤整理，專家認為未來一段時間內將出現更多漲勢，7 萬美元是下個目標，但在 6.83 萬美元左右將面臨反壓，而同一時間，美國各大投資機構也在周三 (15 日) 截止日期前，完成向美國證交會 (SEC) 的 13F 申報工作。

加密貨幣資產管理公司 Bitwise 資訊長 Matt Hougan 根據近來申報潮估計，超過 700 家投資機構已購買比特幣現貨 ETF，總資金規模達到 50 億美元，並認為這只是前菜，機構投資人在數量和資金量上根本還沒入場。

這一趨勢是專業投資人持股的歷史性規模，此前只在 2004 年推出黃金 ETF 時才出現過，黃金 ETF 被認為是當時最成功 ETF 產品。

Hogan 還說，比特幣現貨 ETF 的偉大前景在於，它們可為專業投資人大規模購買比特幣敞開大門，進而大幅增加比特幣的資金池。

但 Hougan 表示，即便機構資金大量湧入，散戶仍是現貨 BTC ETF 投資的最大組成部分。

除散戶外，近期隨著 13F 報告陸續出爐，參與比特幣現貨 ETF 的投資機構部位也隨之曝光，當中不乏多家已經配置超過數千萬美元比特幣現貨 ETF 的資管公司。

摩根士丹利 (MS-US)(下稱大摩) 今年首季透過 Grayscale 的比特幣信託 (GBTC-US) 向比特幣現貨 ETF 投資 2.699 億美元，根據 Fintel 數據，這筆投資使該投行成為 GBTC 最大持有者之一，僅次於 Susquehanna International 的 10 億美元投資。

大摩也是眾多揭露對比特幣現貨 ETF 投資的全球系統重要性銀行 (g-sib) 之一，其他銀行包括加拿大皇家銀行、摩根大通、富國銀行、法國巴黎銀行和瑞銀集團。

其他公司也披露了對比特幣現貨 ETF 的投資，紐約顧問機構 Pine Ridge Advisers 投資比特幣現貨 ETF2.058 億美元，分別對貝萊德的 IBIT 投資 8320 萬美元、富達的 FBTC 投資 9340 萬美元、Bitwise 的 BITB 投資 2930 萬美元。

紐約避險基金管理公司 Boothbay Fund Management 也投資 3.77 億美元的比特幣現貨 ETF，其中包括 1.498 億美元的貝萊德 IBIT 投資、1.055 億美元的 FBTC 投資、6950 萬美元的 GBTC 投資和 5230 萬美元的 BITB 投資。

另類資產管理公司 Aristeia Capital 週三也向 SEC 通報 1.634 億美元的 IBIT 投資，投資公司 Graham Capital Management 也投資了 9880 萬美元的 IBIT 和 380 萬美元的 FBTC。