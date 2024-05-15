〈焦點股〉金控雙雄領漲攀2年新高 金融類股指數締新猷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 12:32

台股今 (15) 日再度改寫歷史新高，盤中一度大漲逾 300 點，站上 21300 點之上，除電子權值股外，金融股同步扮演多頭領頭羊，金控雙雄國泰、富邦漲幅也擴大至 4-5%，連袂創下 2 年來新高，帶動金融類股指數衝上 1963.23 點，同步締新猷。

國泰金為今年前 4 月的金控獲利王，累計稅後純益突破 500 億元大關，年增近 3 倍，EPS 達 3.53 元。國泰金日前董事會決議通過配發每股現金股利 2 元，配發率為 61.7%。

金控雙雄今天吸引買盤進駐，國泰金 (2882-TW) 近來股價表現強勢，今天再大漲約 5%，來到 57 元，為 2022 年 5 月初以來的新高，近一周以來累計漲幅已超過 1 成。富邦金盤中亦上漲約 4%，最高來到 74.1 元，同寫 2 年新高。

金控、銀行、保險股第二季陸續公布股利政策，普遍較去年轉佳，存股族投資人信心回籠，資金亦持續湧入相關個股，帶動金融類股指數不斷衝高，今天最高來到 1963.23 點，改寫歷史新高。