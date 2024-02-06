〈ESG狂潮〉台虹深化綠電布局 與泰ENMAX集團簽署綠電證書交易合作協議

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-06 17:08

軟性銅箔基板 (FCCL) 大廠台虹科技 (8039-TW)）與泰國 ENMAX Group 今 (6) 日於台虹高雄總部簽訂太陽能系統及綠證採購合約，達成綠色電力證書交易合作協議。台虹本次與泰國 ENMAX Group 合作，除了在泰國廠區建置屋頂型太陽能發電系統外，更重要的是簽署 10 年購置總量達 7,500 萬度綠色電力證書採購協議。

台虹並強調，本次次與泰國 ENMAX Group 的簽約合作亦為台虹實現 RE100 提供具體解決方案。

台虹泰國新廠將如預期於 2024 年第二季量產，並將在 5 月舉行揭幕儀式，泰國廠全面竣工後，將成為集團綠色製造示範標竿，並為集團東南亞營運奠定良好的發展基石，泰國廠也積極順應客戶及國際社會對於實現綠色能源的期待。

台虹指出，ENMAX Group 擁有多年太陽能系統綜合設計建造經驗，其自主開發的即時監控人工智慧系統，可確保太陽能發電效能最佳化，至今已完成 1,800 多個項目，總裝置容量達 250 兆瓦，係一家專注於再生能源和節能技術的公司。

台虹指出，綠能、低碳科技已是全球環境保護發展趨勢，台虹為有效推動永續發展目標，特別成立「永續發展中心」，負責統籌集團子公司永續發展事務，包括發電、用電、系統、產業、環境保護及世界趨勢的研究與執行，計畫於 2030 年前完整再生能源、低碳排放、循環經濟等擘劃，並於 2050 年達成 RE100、碳中和以及 100% 循環經濟的永續目標。

台虹泰國廠預計今年第二季量產，占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。台虹著眼於東南亞車載市場龐大潛力，未來將陸續規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團東南亞的營運基地。