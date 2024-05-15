億而得Q1 EPS 0.56元 登創新板掛牌大漲31%享蜜月行情

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-15 10:11

矽智財業者億而得 (6423-TW) 今 (15) 日以每股 75 元登創新板上市掛牌，受惠 SoC 設計的需求不斷成長以及消費性電子多核心技術不斷進步，今年營運展望樂觀，股價大漲 31%、最高衝上 98.5 元。

億而得為全球嵌入式非揮發性記憶體 (eNVM) 市佔前五名，第一季營收 5988.9 萬元，年增 31.06%，每股稅後純益 0.56 元。

矽智財 (SIP) 是指用於設計和製造半導體器件的預先設計和驗證的模塊，可以包括處理器核、存儲器控制器、外圍設備和其他功能塊，IP 可以幫助 IC 設計公司縮短上市時間、降低研發成本並提高產品質量；因此在半導體產業邁向專業分工的年代，矽智財 (SIP) 產業的角色也日益重要。

根據拓墣產業研究所做的調查指出，2023 年全球矽智財的市場規模高達 67 億美元，成長率高達 8.1%。為了滿足客戶產品多元化的需求，億而得開發了涵蓋多個應用領域的矽智財，包括 MCU 應用、功率 IC 應用及觸控 IC 應用等，同時建立一個更完整的非揮發性記憶體 (NVM)SIP 資料庫解決方案。

此外，億而得也與合作夥伴共同開發 55 奈米與 40 奈米的製程技術，提供客戶更多元化的使用平台環境；同時與韓國、日本及大陸的晶圓代工廠以及整合元件製造廠簽訂合作合約，進一步擴大客戶的製程技術平台選擇。

隨著資訊、家電及個人服務通訊時代的來臨，IC 設計業的市場規模逐年擴大，相應地，對矽智財 (SIP) 需求也在增長。

SIP 在未來的市場和利潤成長中將扮演關鍵角色，特別是在創新的授權營運模式下，SIP 不直接進行產品的產銷，而是透過授權或收取權利金來行銷其技術，這使得相關業者能夠成功開拓新的利基市場。此外，由於 SIP 產業的固定成本低且毛利率高，其經濟效益常優於半導體價值鏈中的其他階段。

展望未來，為滿足客戶產品應用的多元化需求，億而得在 MTP SIP 產品上投入大量研發經費，持續開發出成本更低、效能更高且更符合客戶需求的產品。如更小的 SIP 面積，以降低客戶的生產成本並提供更好的設計靈活性；更快的讀取速度，以符合 MCU 應用中系統頻率的增加；以及更低的功耗，以響應消費性產品對輕、薄、短、小的需求。