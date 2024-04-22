億而得5月下旬掛牌上櫃 今年營收年增逾2成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-22 18:07

矽智財業者億而得 (6423-TW) 明 (23) 日將舉行上市前業績發表會，董事長黃文謙表示，隨著晶圓代工產業復甦，公司今年也將重返成長，期望回到 2022 年高峰，法人估，億而得今年營收年增超過 2 成。

億而得為全球嵌入式非揮發性記憶體 (eNVM) 市占前五名，專注於邏輯製程嵌入式非揮發性記憶體 (SIP) 產品的研究開發和銷售，主要收入來自於製程建置 / SIP 開發費用、SIP 使用費以及權利金。

根據國際調研機構 Global Industry Analysts 所做的統計指出，2022 年嵌入式非揮發性記憶體 (eNVM) 的全球市場約為 4.9 億美元，到 2030 年將達到 56 億美元，年複合成長率高達 35.7%，顯示其市場性與需求性相當樂觀。

eNVM 是能夠在無電力供應情況下保持數據安全的存儲技術，被廣泛集成於各種微處理器和集成電路中，主要用於存儲固件 (如啟動代碼)、配置設置或重要數據。從閃存到 EEPROM，eNVM 技術形式多樣，億而得憑藉其優異技術，已成功打入多家晶圓代工廠和整合元件製造廠，並成功將 NVM SIP 產品導入合作夥伴的製程平台。

同時，億而得 MTP SIP 產品在家用電器、電子通訊、物聯網等多種應用領域展現出強大的競爭力。有別於嵌入式 Flash 需要 20-24 層光罩，億而得的邏輯製程嵌入式非揮發性記憶細胞可使光罩製程只需約 15 層，而且可以多次寫入，邏輯製程記憶細胞也是同業中最小，提升設計彈性，大幅縮減生產週期、成本與降低 IP 面積。

億而得目前在中容量 (16kbits~512k bits) 產品在 8bits/16bits 微控制器及智慧電源市場已佔有一席的地位，是市場中最具競爭力之 MTP SIP 供應商。

億而得受惠市場需求回溫，帶動授權費增加，今年第一季營收 5988.9 萬元，年增 31.06%。公司表示，未來將持續投入研發、擴大產品應用領域，並積極拓展全球市場。