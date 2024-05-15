〈光學股好夯〉台灣光學鏡頭產值全球第三 今年Q1年增近2成可望續升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-15 12:29

因高階手機訂單衝高，光學鏡頭產值於去年由黑翻紅，經濟部統計處今（15）日指出，我國光學鏡頭產值終止連 3 年下滑，自 112 年第 4 季轉呈正成長，且帶動今 (113) 年第 1 季延續雙位數的正成長態勢，年增 19.1%，今年需求可望持續擴大，前景樂觀。

經濟部統計處表示，我國光學鏡頭產值 112 年第 4 季轉呈正成長：光學鏡頭應用廣泛，從相機、電腦、汽車、望遠鏡、顯微鏡及監視器應用到人手一台的手機，市場需求逐步擴大。隨智慧型手機搭載高階鏡頭且配備鏡頭數增加，加上我國業者具技術優勢，近 5 年光學鏡頭產值以行動裝置鏡頭為大宗，占約 7~8 成。

近年受美中貿易紛爭、供應鏈缺料，以及全球消費性電子產品買氣疲弱影響，我國光學鏡頭產值 109~111 年連續 3 年呈下滑；112 年因高階手機訂單漸入佳境，帶動行動裝置鏡頭生產上揚，於第 4 季產值轉呈年增 41.5%，全年亦年增 4.4%，翻轉連續 3 年的負成長走勢。

此外，112 年第 4 季我國光學鏡頭出口金額為近 3 年同季最高。我國光學鏡頭生產以外銷市場為主，外銷比率近年皆超過 9 成。112 年第 4 季隨手機及其相關供應鏈庫存改善，高階手機需求增加，以及我國業者具高端技術優勢，帶動光學鏡頭出口轉呈年增 13.3%，結束自 111 年第 4 季以來連續 4 季負成長，113 年第 1 季延續雙位數的正成長態勢，年增 19.1%。

統計處指出，我國光學鏡頭出口向以銷往中國大陸及香港為主，但近年受美中貿易與科技爭端影響，全球供應鏈重組，產線由中國大陸逐漸轉移至東協，對中國大陸及香港出口占比明顯下滑，112 年占 43.7%，雖仍位居首位，但較 108 年降低 23.6 個百分點；反觀銷往越南則上升至 23.1% 居次，較 108 年提高 5.9 個百分點。另隨手機大廠訂單增加，我國光學鏡頭銷往南韓占比攀升，112 年提高至 17.4%，位居第 3，較 108 年上升 12.2 個百分點。