穆迪：美商辦貸款拖欠率升至近六年新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-15 05:27

穆迪 (Moody’s) 一份最新報告顯示，隨著華爾街到期債務借款人的還款率大幅下滑，4 月商業辦公室貸款拖欠率升至近六年來最高水平。

穆迪指出，4 月辦公室貸款拖欠率升至 6.4%，是 2018 年 6 月以來最高，拖欠率上升的其中一個主要原因是，4 月到期債務借款人中，只有 24% 償還貸款，遠低於去年的約 45% 至 50%。

由於聯準會 (Fed) 維持高利率的時間比原先預期還要更長，相較於償還貸款，愈來愈多業主尋求貸款條款修訂、延期還款甚至是其他形式的債務減免。

這般情況令 Starwood Property Trust 等商業房地產巨頭紛紛呼籲 Fed 降息，尤其是在約 4.7 兆美元未償商業房屋抵押貸款中，有一半即將在 2027 年到期的情況下。

穆迪指出：「自 Fed 2022 年中期至 2023 年升息以來，隨著貸款條件收緊，辦公大樓的再融資率一直很低，借款人不太願意也沒有能力為辦公室貸款進行再融資。」