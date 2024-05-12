〈台股風向球〉520政策作多股領銜 抵禦聯準會鷹浪亂流

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-12 11:10

台股過去一周續彈 378 點，周線連 3 紅，即將挑戰前高，台股交易員認為，近期資金輪動迅速，接下來有望轉入 520 政策作多概念股，不過，美國聯準會官員又釋出鷹派態度，大盤走勢恐更趨分歧震盪，預料個股表現將是短線主軸。

近來多頭氣勢持續高漲，反映外資連 3 買、投信連 10 買，尤其外資資金重回大型權值股，回補台積電 (2330-TW) 達 261 億元，上周貢獻指數漲點約 180 點，而外資上周也買超廣達 (2382-TW)71 億元、陽明 (2609-TW) 逾 57 億元、健鼎 (3044-TW) 近 40 億元，光寶科 (2301-TW)、華南金 (2880-TW) 和國泰金 (2882-TW) 在 25 億元上下。

台股交易員觀察，近期資金在類股間的流動速度相當快，隨著 520 新總統就職，接下來具軍工、安控等題材的業績亮眼股有望竄起成為短線的新主流。

不過，仍須留意美國聯準會的鷹派聲浪轉強，恐使大盤逢高後震盪加劇，聯準會理事鮑曼周五表示，通膨居高不下，「預計聯準會今年不會降息」，為近期首位直接排除今年降息可能性的聯準會官員。

台股上市櫃第一季財報將全數公告完畢，重量級法說會有 5 月 14 日的鴻海，接下來開始關注重要的國際經濟數據，有美國 14 日公布 PPI、15 日公布 CPI。