4月定期定額排行榜 台積電霸榜衝上7.5萬戶、00940橫空出世登第13

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 11:30

證交所公布 4 月定期定額交易戶數統計，ETF 排名再次出現洗牌，4 月 1 日掛牌的元大台灣價值高息 (00940-TW) 以最強新秀之姿直接登上第 13 名，達 11872 戶；個股方面仍由護國神山台積電 (2330-TW) 霸榜，台積電股價站上 800 元，吸引小資股民透過定期定額方式進場，帶動 4 月戶數激增 5264 戶，衝上 75129 戶新高。

國內近月掀起高股息 ETF 申購熱潮，帶動整體規模、受益人急速成長，觀察 4 月定期定額交易戶數排行榜，國泰永續高股息 (00878-TW) 以 26 萬戶連 2 月奪下第一名，月增 4553 人，元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 戶數分別為 25.6 萬、23.6 萬，較前一月約增 2000-4000 人。

值得注意的是，有小台灣 50 之稱的富邦台 50(006208-TW) 目前持股台積電超過 5 成，同樣受到股民喜愛，單月定期定額交易戶數激增 12291 戶，來到 14.9 萬戶，穩居第四名。

高股息 ETF 仍為定期定額小資族的最愛，其中，00940 橫空出世，交易戶數達 11872 戶，躍居第 13 名。群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 同受小資股民青睞，交易戶數分別為 10.6 萬、8.2 萬、6.2 萬，排名依序為第五至七名。富邦特選高股息 30 (00900-TW) 戶數較前一月小跌，險守第 20 名。

至於個股定期定額交易排行榜部分，台積電以 75129 戶穩居第一，單月大增 5264 戶，台積電 4 月中旬股價一度衝上 826 元，帶動市值大增，儘管日前遭遇亂流，但目前股價又漲回 800 月之上，小資股民也想參與這波行情，積極透過定期定額方式進場投資。

個股 4 月定期定額前十名並無異動，其中多達 8 檔為金融股，交易戶數互有增減，第 11 至 20 名排名略有升降，整體來說，除台積電外，交易戶數增加較多者包含玉山金、聯發科、元大金等。