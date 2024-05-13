〈台股盤後〉權值雙雄、貨櫃三雄領軍竄新高 終場大漲148點收20857點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-13 14:01
台股今 (13) 日早盤在權值股與貨櫃三雄領軍之下，跳空開高，最高漲至 20933.28 點，大盤指數再度創下新高，不過隨後漲幅收斂，終場上漲 148.87 點或 0.72%，以 20857.71 點作收，成交量 4264.02 億元。
觀察權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 今天大漲 17 元，漲幅達 2.12%，聯發科 (2454-TW) 同樣大漲 20 元，漲幅 1.83%，鴻海 (2317-TW) 則收平盤，台達電 (2308-TW) 下跌 0.78%，日月光 (3711-TW) 跌 2.31%，大立光 (3008-TW) 漲 0.45%。
最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 漲 18.82%，衝上近 20 個月以來新高，激勵航運族群今天續強，貨櫃三雄漲勢凌厲，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 亮燈漲停，長榮 (2603-TW) 也漲逾半根停板。另外，中櫃 (2613-TW) 也強攻漲停，台驊投控 (2636-TW) 漲逾半根停板，四維航 (5608-TW)、新興(2605-TW) 及慧洋 - KY(2637-TW) 也有 1 至 2% 的漲幅。
機殼族群今天同樣有表現，華孚 (6235-TW) 漲逾 4%，勤誠 (8210-TW)、可成 (2474-TW) 漲逾 3%，營邦 (3693-TW)、富驊 (5465-TW) 也都有所表態。
不過重電族群漲多拉回，士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW) 以及中興電 (1513-TW) 皆跌逾半根停板，亞力 (1514-TW) 跌 4.67%，大同 (2371-TW) 跌 3.74%，東元 (1504-TW) 跌 2%。
個股方面，藍天 (2362-TW)、潤泰全 (2915-TW)、堤維西 (1522-TW)、佳能 (2374-TW)、訊舟 (3047-TW) 等紛紛亮燈漲停。
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