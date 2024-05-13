〈台股盤後〉權值雙雄、貨櫃三雄領軍竄新高 終場大漲148點收20857點

台股今 (13) 日早盤在權值股與貨櫃三雄領軍之下，跳空開高，最高漲至 20933.28 點，大盤指數再度創下新高，不過隨後漲幅收斂，終場上漲 148.87 點或 0.72%，以 20857.71 點作收，成交量 4264.02 億元。