〈台股開盤〉彈升至20915點調節賣壓出籠紅翻黑 貨櫃三雄放量續漲

台股昨日在電子、傳產、金融權值股加持下，指數衝上 20933 點歷史新高，今 (14) 日早盤最高達 20915 點，上漲 58 點，隨著逢高調節賣壓出籠，一度翻黑下挫，但未破昨日低點 20816 點，整體呈現震盪走勢，預估今日成交量 4400 億元，與昨日相近。