〈台股開盤〉彈升至20915點調節賣壓出籠紅翻黑 貨櫃三雄放量續漲
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-14 09:41
台股昨日在電子、傳產、金融權值股加持下，指數衝上 20933 點歷史新高，今 (14) 日早盤最高達 20915 點，上漲 58 點，隨著逢高調節賣壓出籠，一度翻黑下挫，但未破昨日低點 20816 點，整體呈現震盪走勢，預估今日成交量 4400 億元，與昨日相近。
權值股多在平盤附近游走，台積電 (2330-TW) 下跌近 1%，鴻海 (2317-TW) 也小跌，聯發科 (2454-TW) 則小漲表態，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 漲跌互見，金控股中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 漲勢也都暫歇。
今日成交重心持續聚焦航運股，整體航運股佔成交比重高達 3 成，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 三家成交金額位居台股前三名，其中，陽明漲勢最兇悍，大漲近 9%，長榮與萬海也各有半根漲停板。
另外，華碩 (2357-TW) 法說釋出正向展望，今日股價一度亮燈漲停，創下 26 年來新高價，仁寶 (2324-TW) 也因獲利表現亮眼，大漲半根上演慶祝行情，ASIC 族群世芯 - KY(3661-TW) 與創意 (3443-TW) 也都強漲 3% 以上。
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