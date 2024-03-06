燿華估2024年低軌衛星板占營收比重衝上15%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-06 09:44

HDI 製程大廠燿華 (2367-TW) 對赴泰國投資擴充產能展開積極行動，將投入生產低軌衛星板，公司在泰國成立法人並完成設廠地點的選地，專心於新廠的投資建置，並將於 6 月動工，建廠工程預計 1 年完成。

對於赴東南亞國家設廠布局，燿華在泰國設立子公司，赴東南亞設廠的產品規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板爲主。就現有的燿華生產這兩項產品比重，燿華在 2024 年預估產品占營收比重站上 15%。

燿華對於 2023 年導入的低軌衛星板，燿華主要生產地面產品應用爲主，估計 2023 年占營收 8%，但燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將包括非地面用訂單 ，估計 2024 占營收比重將成長到 15%。