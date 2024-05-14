信驊攜手施耐德電機、巽晨國際 打造資料中心全景視覺化方案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-14 14:35

信驊 (5274-TW) 及旗下酷博樂，攜手施耐德電機 (Schneider Electric) 和巽晨國際 (Millitronic)，為資料中心打造業界首見的全景智慧視覺化遠端管理解決方案，結合自家的 Cupola360 沉浸式全景相機及視覺化 AI 管理平台、施耐德電機的資料中心閘道器與感測器，並透過巽晨國際的無線設施整合，有效提升資料中心遠端管理效率和安全性。

信驊指出，全景智慧化遠端管理解決方案透過自家 Cupola360 晶片內全景拼接技術及其軟體平台兼容二次開發之特性，整合施耐德電機與巽晨國際的創新技術發揮綜效，打破傳統機房需實地巡檢方能了解現況的限制，既可即時顯示機房管理數據，更能以第一人稱視角和遠端戰情室 (Dashboard) 提供直覺式視覺化管理，大幅提升異地機房的管理效率。

信驊該方案以 Cupola360 全景相機結合可擴充的第三方 AI 分析技術，能提供即時洞察，並在發現異常和潛在的安全威脅時，以自動化情境覺察 (situation awareness) 幫助管理者快速採取有效的因應措施。

信驊營運長謝承儒表示，隨著數位化和網路化的快速發展，以及人力短缺、減碳目標等議題的浮現，資料中心機房不僅面積日益擴大，管理也越趨複雜，各產業領域均面臨對資料中心的需求以及管理上的挑戰。此次三方合作為資料中心提供革新的全景視覺化管理平台，能協助各產業管理者透過遠端方式提高營運效率和場域安全。

信驊也透過施耐德電機的 Data Center Expert 和 NetBotz 系列，能有效收集、整理並發布關於機房管理的重要資訊及警示。結合 Cupola360 全景視覺化管理平台後，更能完整呈現資料中心的現場即時環境狀況和人員及安全管理，提供遠端管理者更簡便、高效率的遠端巡檢管理模式。

巽晨國際總經理林志敏表示，巽晨國際的 AI Web Gateway 能快速佈署施耐德電機和其他管理方案，大幅縮減系統整合的時間與步驟，加上 Cupola360 全景視覺化平台，提供客戶創新的資料中心遠端視覺化管理模式。