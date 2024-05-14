【盤勢分析】KD進入高檔鈍化 價格再次進入軋空走勢
鉅亨研報 2024-05-14 08:48
【加權指數觀察】
加權指數再創新高，但並沒有辦法守住新高的位置，並且扣除台積電後的加權指數變成在平盤上下震盪，顯示加權指數再創新高的關鍵在台積電，但在沒有後援協助的情況下，加權指數可以單靠台積電支撐多久呢？
就 KD 指標觀察，KD 再次進入高檔鈍化，因此價格再次進入軋空走勢，短線上在台積電未轉弱前建議偏多操作。
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【小台散戶多空比】
小台散戶多空比連續偏空布局，顯示目前散戶的多方信心相對薄弱，配合外資期貨多空也出現同步加碼的情況，目前加權指數較有機會出現驚驚漲格局，相對保守的投資人可先空手觀望。
【台指期貨 PC Ratio】
台指期貨的 PC Ratio 持續偏多，顯示目前選擇權市場中相對認同目前的漲勢，配合外資買進賣權減碼 592 口的情況觀察，後續加權指數要出現急跌的機率相對較低。
【小結】
價格的角度思考，台積電一人的武林持續上演，多方上漲並不紮實。
外資籌碼的角度思考，布局相對謹慎觀望，短線不建議追高。
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