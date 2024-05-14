【盤勢分析】KD進入高檔鈍化 價格再次進入軋空走勢

就 KD 指標觀察，KD 再次進入高檔鈍化，因此價格再次進入軋空走勢，短線上在台積電未轉弱前建議偏多操作。

【小台散戶多空比】

台指期 貨的 PC Ratio 持續偏多，顯示目前選擇權市場中相對認同目前的漲勢，配合外資買進賣權減碼 592 口的情況觀察，後續 加權指數 要出現急跌的機率相對較低。

價格的角度思考，台積電一人的武林持續上演，多方上漲並不紮實。