〈焦點股〉IKKA-KY將投入開發機器人零件 股價高掛漲停紅燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-14 13:15

IKKA-KY(2250-TW) 今 (14) 日宣布，因應 AI 世代來臨和快速發展，計劃開發機器人減速機關鍵齒輪零組件模組，消息一出，盤中股價亮漲停燈號。

IKKA 主要客戶為日本豐田，在汽車銷售動能轉強下，第一季稅後純益回升至 4591 萬元，每股純益 (EPS)1.53 元，較去年同期轉贏，也創 3 年來同期高點。

IKKA 表示，預計運用齒輪的優異製造技術，開始研發機器人新產品，此部分技術過去多由日系廠商把持，IKKA 可透過本身為日本公司的優勢，與日本多家生產機器人相關零件的日商企業合作分工，投入發展機器人的減速器齒輪。

IKKA 看好，隨著電腦運算能力及 5G 網路速度的提升，物聯網、大數據、人工智慧等技術將實現高度自動化、智慧化、網路化的生產過程，並減少對人工的依賴度，工業 4.0 智慧工廠陸續在各地區落實，機器人時代將來臨。