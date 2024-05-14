小摩、富國銀行等金融巨頭揭露ETF持有部位 比特幣漲逾2.5%守穩6.2萬大關
鉅亨網新聞中心 2024-05-14 13:11
比特幣 (BTC) 今 (14) 日上漲逾 2.5%，一度逼近 6.35 萬美元，因多家大型銀行揭露對現貨比特幣 ETF 投資部位，加上加密貨幣網紅 Roaring Kitty 回歸，以他名字發行的代幣 $KITTY 暴漲 55 倍也推動比特幣走漲。
摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 上周五 (10 日) 公佈了對現貨比特幣 ETF 的投資部位，根據這兩家美國大型銀行向美國證交會 (SEC) 提交的 13F 文件，富國銀行已購買 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC-US) 股票，並且還持有比特幣 ATM 供應商 Bitcoin Depot(BTM-US) 的股份。該文件還顯示，富國還投資 ProShares 比特幣策略 ETF。
但曝險部位很小，富國銀行對 Grayscale 現貨比特幣 ETF 的投資額為 14 萬 1817 美元，對 ProShares 投資額則不到 1200 美元，Bitcoin Depot 曝險部位僅 99 美元。
早在今年 2 月就有報告指富國銀行以及美國銀行的美林部門，正透過經紀帳戶向其財富管理客戶提供比特幣 ETF 部位。此前富國銀行也曾多次談及數位資產投資，並於 2019 年測試自己的數位貨幣。
美國資產最大的銀行小摩則在文件中表示，持有 ProShares 比特幣策略 ETF、貝萊德 iShares 比特幣信託、富達 Wise Origin 比特幣基金等價值約 76 萬美元的股票。此外，該銀行還持有加密 ATM 供應商 Bitcoin Depot 2 萬 5021 股股票，價值約 4.7 萬美元。
此外，法國巴黎銀行和紐約梅隆銀行也對比特幣 ETF 進行大量投資，包括摩根士丹利和瑞銀在內其他主要銀行也已表示，有意允許客戶投資現貨比特幣 ETF。
貝萊德也揭露自家 IBIT 基金的 660 萬美元投資，該基金累計流入量是所有現貨比特幣 ETF 中最高的，按管理資產計算是第二大現貨比特幣 ETF。貝萊德 IBIT 資產管理規模也創下 100 億美元的新紀錄。
儘管曝險部位不大，但傳統金融機構的投資趨勢仍在成長。
包括貝萊德數位資產主管在內的行業專家認為，機構資金流入比特幣 ETF 的趨勢才剛剛開始，隨著主權財富基金等更複雜的資金開始進入該領域，交易量料將上升。
此前 Bitwise 首席投資官 Matt Hougan 也曾預估，金融機構未來一年將透過 ETF 向比特幣注入超過 1 兆美元。
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