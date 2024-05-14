小摩、富國銀行等金融巨頭揭露ETF持有部位 比特幣漲逾2.5%守穩6.2萬大關

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 13:11

比特幣 (BTC) 今 (14) 日上漲逾 2.5%，一度逼近 6.35 萬美元，因多家大型銀行揭露對現貨比特幣 ETF 投資部位，加上加密貨幣網紅 Roaring Kitty 回歸，以他名字發行的代幣 $KITTY 暴漲 55 倍也推動比特幣走漲。

摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 和富國銀行 (WFC-US) 上周五 (10 日) 公佈了對現貨比特幣 ETF 的投資部位，根據這兩家美國大型銀行向美國證交會 (SEC) 提交的 13F 文件，富國銀行已購買 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC-US) 股票，並且還持有比特幣 ATM 供應商 Bitcoin Depot(BTM-US) 的股份。該文件還顯示，富國還投資 ProShares 比特幣策略 ETF。

但曝險部位很小，富國銀行對 Grayscale 現貨比特幣 ETF 的投資額為 14 萬 1817 美元，對 ProShares 投資額則不到 1200 美元，Bitcoin Depot 曝險部位僅 99 美元。

早在今年 2 月就有報告指富國銀行以及美國銀行的美林部門，正透過經紀帳戶向其財富管理客戶提供比特幣 ETF 部位。此前富國銀行也曾多次談及數位資產投資，並於 2019 年測試自己的數位貨幣。

美國資產最大的銀行小摩則在文件中表示，持有 ProShares 比特幣策略 ETF、貝萊德 iShares 比特幣信託、富達 Wise Origin 比特幣基金等價值約 76 萬美元的股票。此外，該銀行還持有加密 ATM 供應商 Bitcoin Depot 2 萬 5021 股股票，價值約 4.7 萬美元。

此外，法國巴黎銀行和紐約梅隆銀行也對比特幣 ETF 進行大量投資，包括摩根士丹利和瑞銀在內其他主要銀行也已表示，有意允許客戶投資現貨比特幣 ETF。

貝萊德也揭露自家 IBIT 基金的 660 萬美元投資，該基金累計流入量是所有現貨比特幣 ETF 中最高的，按管理資產計算是第二大現貨比特幣 ETF。貝萊德 IBIT 資產管理規模也創下 100 億美元的新紀錄。

儘管曝險部位不大，但傳統金融機構的投資趨勢仍在成長。

包括貝萊德數位資產主管在內的行業專家認為，機構資金流入比特幣 ETF 的趨勢才剛剛開始，隨著主權財富基金等更複雜的資金開始進入該領域，交易量料將上升。