〈焦點股〉長榮財報公告在即 靠攏歷史前高價位

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-14 09:59

貨櫃航商陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 陸續公布第一季財報均繳出優於市場的亮眼成績，令市場高度期待長榮 (2603-TW) 今(14) 日盤後即將公布的財報，股價先行反應，早盤續漲半根停板來到 217.5 元，持續朝 2021 年 7 月初創下的 233 元天價靠攏。

日前陽明公布第一季稅後純益 93.79 億元，年增 175.85%，每股純益 (EPS)2.69 元，一舉回升至 5 個季度來高點。

亞系外資在新出爐的報告中樂觀看待長榮前景，紅海事件使運價維持高檔，可望帶動長榮第二季和第三季獲利，因此將原先中立的「持有」看法調為「買進」，目標價由 190 元升至 240 元。

亞系外資一舉將長榮每股純益由原先預估的 14.94 元調升至 20.15 元，上修超過 30%，明後年則分別由 8.52 元、9.83 元調升至 11.65 元、11.63 元。