美國估以色列已在拉法附近集結大軍 幾天內就可全面進攻

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-14 14:01

兩名美國政府高階官員透露，據拜登政府評估，以色列已在加薩地帶南部城市拉法（Rafah）附近集結夠多軍隊，未來幾天內就可以全面進攻拉法。

據《CNN》周一（13 日）報導，上述美國官員表示，不確定以方是否已做出最終決定，即以方無視美國總統拜登的警告，執意全面進攻拉法。

一名美國官員說，以色列尚未做好充分準備工作，包括在可能撤離超過 100 萬拉法居民之前興建衛生、避難等基礎設施。

以哈戰爭已經進入第八個月，美國官員越來越質疑以色列處理這場戰爭的方式，包括公開表示以色列難以殲滅巴勒斯坦極端組織哈瑪斯。

美國副國務卿 Kurt Campbell 周一表示，在「什麼是勝利」的問題上，美以兩國的看法出現明顯落差。他說：「有時，當我們仔細傾聽以色列領導人的講話時，他們談論的大多是在戰場上取得某種全面勝利的想法，但我方認為這是不太可能實現」。

美國國務卿布林肯周日也對以色列在加薩的戰爭行為發出拜登政府迄今為止最嚴厲的批評，痛批以色列的戰術給無辜平民帶來慘重生命損失，可能引發長期動亂，且以軍就算全面進攻拉法，也無法消滅巴勒斯坦極端組織哈瑪斯。

據《美聯社》周一報導，布林肯在兩次電視受訪中強調，美方認為以軍應撤出加薩，美國也在等待以色列就加薩戰後安全和治理提出可靠計畫。

布林肯表示，數周以來，美國一直與阿拉伯國家及其他國家合作，制定加薩可靠的安全、治理、重建計畫，但「我們還沒有看到以色列拿出這樣的計畫…… 我們也需要看到這一點」。