美股重點新聞摘要2024年05月14日

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 08:15

今日操盤前瞻

日本、美國 4 月 PPI

歐元區、德國 5 月 ZEW 經濟景氣指數

OPEC 原油市場月報

美股財報 (5/14 盤前)：索尼 (SONY)、阿里巴巴 (BABA)、家得寶 (HD)、冬海集團 (SE)

OpenAI 推出新模型「GPT-4o」 人工智慧競賽升溫

OpenAI 周一 (13 日) 在線上發表會上推出新型人工智慧 (AI) 模型「GPT-4o」，該模型能進行語言、文本和視覺推理，而且在文本、影片和音頻方面的能力都有所提高，所有用戶將能免費使用。此外，該公司還推出桌上型電腦版本 ChatGP 和新的用戶介面，為擴大其廣受歡迎的聊天機器人做足準備。閱讀全文...

AI 新創 Anthropic 在歐洲推出 AI 助理服務 Claude 和訂閱方案

人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 周一 (13 日) 宣布，將於歐洲推出生成式 AI 助理 Claude 和訂閱方案，試圖在這個受到高度監管的市場中尋找牽引力。閱讀全文...

GameStop 股價又狂飆 空軍慘賠近 10 億美元

S3 Partners 數據顯示，「迷因股」GameStop(GME-US) 周一 (13 日) 一度瘋漲逾 110%，驚人的漲勢導致放空者虧損將近 10 億美元。閱讀全文...

傳蘋果準備在美以外販售 Vision Pro 首批瞄準中國、日本等七國

彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周一 (13 日) 撰文指出，蘋果 (AAPL-US) 正準備開始在美國以外市場銷售混合實境 (MR) 頭戴裝置，有可能在中國、日本、德國、法國、南韓、新加坡、澳洲販售，測試這款價格高達 3,499 美元的設備是否具有更廣泛的吸引力。閱讀全文...

Fed 第二把交椅：在通膨明顯下降前 維持利率穩定