競爭不過就推禁令！英媒：Meta、谷歌砸百萬美元遊說封殺TikTok

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 10:56

美國總統拜登上月底簽署法案逼使中國字節跳動出售 TikTok，若 TikTok 在 9 個月內不跟母公司字節跳動切割，將在美國被封殺，根據英國媒體《每日郵報》近日報導，TikTok 主要競爭對手 Meta(META-US) 與 Google(GOOGL-US) 曾在幕後瘋狂遊說美國國會和白宮，確保 TikTok 法案順利通過。

報導指出，今年 1 月以來，Meta 及 Google 向關係密切的遊說者投入數百萬美元，證據主要來自 Meta、Google 今年第一度財報中的遊說支出數據。

Meta 在今年首季遊說支出達到 760 萬美元，比有紀錄以來其他任何季度的開支都要多，雖然未直接指向 TikTok，但在遊說事項裡，「中國」兩字赫然在列，Meta 幾乎在該事項游說華府主要核心機構，涵蓋國會參眾兩院、白宮、商務部、司法部、國務院、美國貿易代表、聯邦貿易委員會以及國家情報總監辦公室。

至於 Google，今年前三個月遊說支出 400 萬美元，遭揭露的資訊顯示 Google 專就 TikTok「不賣就禁」法案進行遊說，但具體遊說內容不詳。

兩家公司對 TikTok 非常忌憚，Meta 為複製 TikTok 的成功於 2020 年推出短影片功能 Reels，Google 也推出 YouTube Shorts，但兩款產品因功能、形態酷似 TikTok 而遭人戲稱為山寨版 TikTok。

美國非營利組織科技監督計劃 (Tech Oversight Project) 執行董事 Sacha Haworth 說，Meta 和 Google 遊說美國強制出售 TikTok，是出於損人利己的心態，國會議員們需要以批判的眼光審視 Meta 和 Google，國會強制 TikTok 出售，將是給兩家公司的超級大禮。

TikTok 法案推出後，美國前總統川普曾多次示警稱封禁 TikTok 將使 Meta 旗下的臉書更加強大，但值得玩味的是，2020 年川普也曾力主美國封禁 TikTok。

儘管公開資訊顯示，Meta 與 Google 與 TikTok 法案高度相關，但兩家公司均予以否認。

Meta 對《每日郵報》表示，並未就 TikTok 法案進行遊說，Google 也否認遊說國會通過該法案。