AI新創Anthropic在歐洲推出AI助理服務Claude和訂閱方案

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-14 07:22

人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 周一 (13 日) 宣布，將於歐洲推出生成式 AI 助理 Claude 和訂閱方案，試圖在這個受到高度監管的市場中尋找牽引力。

Anthropic 的付費版 AI 助理服務名為「Claude Pro」，將向付費用戶提供旗下所有 AI 模型服務，包含最新的 Claude 3 Opus。該公司還將推出瞄準商務用戶的 Claude Team 訂閱方案，每月費用為 28 歐元 (約 30 美元)。

Anthropic 表示，AI 助理 Claude 精通法語、德語、義大利語、西班牙語以及多種歐洲語言。雖然 Anthropic 此前已開放英國用戶使用 Claude ，但這是該公司首次向歐盟以及挪威、瑞士和冰島等非歐盟國家用戶推出這項服務。

隨著市場資金流入 AI 領域，Anthropic 已成為備受關注的生成式 AI 新創公司之一。截至 3 月，該公司的市值已達 184 億美元。亞馬遜 (AMZN-US)3 月時向這家 AI 新創投資 27.5 億美元，累計投資總額達到 40 億美元。

Anthropic 表示，包含亞馬遜和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 在內等雲端運算合作夥伴，將助其滿足歐盟對數據使用的嚴厲規範。執行長 Dario Amodei 說：「我們的雲端供應商以非常強大的安全性聞名，從資料安全和隱私的角度來看，我們處於有利位置。」

儘管如此，Anthropic 在歐洲市場仍將面臨其他對手帶來的競爭壓力，包含 OpenAI 以及法國 AI 新創 Mistral AI。

與此同時，歐洲議會今年稍早通過全球首套 AI 監管措施，要求像 Anthropic 這樣的 AI 模型開發者部署足夠安全的資安控制措施，並公開 AI 模型的設計與潛在風險等細節，規模非常大的 AI 模型料將面臨更多限制。