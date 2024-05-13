燿華首季每股純益0.41元創6季以來最佳獲利表現

HDI 製程大廠燿華 ( 2367-TW ) 在 2024 年首季營收 41.63 億元，年增幅高達 20.23%，主要在 低軌衛星、汽車板的需求回升挹注，今 (13) 日燿華公布 2024 年首季稅後純益 2.75 億元，創 6 季以來單季獲利新高，每股純益 0.41 元。

燿華對於 2023 年導入的低軌衛星板十足看好其成長性，燿華主要生產地面產品應用爲主，計 2023 年占營收 8%，但燿華看好此新世代通訊產品成長，預估 2024 年低軌衛星板還將包括非地面用訂單 ，估計 2024 占營收比重將成長到 15%。同時，高階汽門車板今年的營收占比也將在 40%-45%。這兩項產品都將安排到即將興建泰國廠生產。