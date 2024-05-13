〈0403強震〉財部已釋出近4公頃國有地、92戶房地供受災安置及使用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-13 18:26

0403 地震造成花蓮地區部分房屋倒塌，行政院長陳建仁於 4 月 4 日赴花蓮災害應變中心視察時指示，各部會應以「從優、從速、從簡」三項原則，盡全力協助地方政府救災及重建；財政部國產署今 (13) 日指出，該署共釋出 9 筆國有土地供暫置拆除之營建廢棄物，6 筆國有土地安置震災房屋受損不堪之居住戶。

國產署副署長王彩葉表示，為協助花蓮縣政府復原重建，已依國有財產法及災害防救法相關規定，提供美崙地區之民意段、民孝段共 6 筆國有土地（面積 1.8 餘公頃）供該府安置震災房屋受損不堪之居住戶中繼使用，另提供 92 戶國有房地供該府評估作收容安置居民處所，若花蓮縣政府後續還有需求，國產署將積極配合篩選、盤點。

針對震災倒塌建築物拆除後之營建廢棄物，國產署亦提供位於花蓮市石壁段 9 筆國有土地，面積 2.1 餘公頃，供該花蓮縣政府緊急暫置。

另為協助花蓮及其他受災地區國有地受災承租戶儘速重建家園，國產署對於地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，亦主動採行下列紓困措施予以協助：（一）主動造具出租清冊，送災害防救機關查對房屋受損情形，以利辦理租金減免。（二）國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，即核發土地使用權同意書協助辦理。（三）暫緩辦理災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。