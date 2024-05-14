台彩端午加碼5億獎金 大樂透加開100組百萬獎項 5/21起跑
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-14 14:39
台灣彩券公司今（14）日宣布，今年端午節加碼活動總獎金新台幣 5 億元，比去年的 6.6 億元減少，此外，最受民眾歡迎的「大樂透」自 5 月 21 日起加開 100 組 100 萬元獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的 6 個促銷獎號，即可獲得 100 萬元獎金。
台灣彩券公司端午節加碼活動總獎金，史上最高紀錄是 2020 年創下的新台幣 7 億元，去 (2023) 年則是 6.6 億元。
台彩總經理謝志宏宣布，今年端午節加碼活動總獎金新台幣 5 億元，其中大樂透加開 100 組 100 萬元獎項，自 5 月 21 日起跑。此外，3 星彩及 4 星彩首次加碼獎金翻倍，39 樂合彩連續 12 期、BINGO BINGO 連續 16 天獎金加碼。
謝志宏表示，今年端午節加碼活動以「粽情有獎、億元好運」為主題，最受歡迎的大樂透 5 月 21 日起將加開 100 組 100 萬元，3 星彩及 4 星彩首度加入加碼行列，自 5 月 20 日起連續 18 期獎金翻倍。
39 樂合彩加碼，連續 12 期「二合」玩法單注獎金提高至 1,500 元，每 5 分鐘開獎的 BINGO BINGO 則自 6 月 7 日至 6 月 22 日獎金加碼。
大樂透加開 100 組 100 萬元獎項，每組獎金 100 萬元，如同一組促銷獎項有 2 注以上中獎，則 100 萬元獎金依中獎注數均分。
威力彩頭獎機動加碼 2 億元，如頭獎未中出，則加碼獎金保留至下期，直到頭獎開出為止。
39 樂合彩加碼每注 5000 元，加碼期數 5 期。賓果賓果加碼每注 100 元，加碼期數 3 期。
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