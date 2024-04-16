〈0403強震〉台灣大減免花蓮受災戶3個月寬頻月租 可依比例減免電信費
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-16 17:27
花蓮本月 3 日發生芮氏規模 7.2 地震，台灣大 (3045-TW) 今 (16) 日宣布，針對地震導致服務中斷的花蓮行動用戶，可按受影響天數依比例減免月租費；全台縣市政府判定災後建築物為紅單的「好速專案」與「台灣大寬頻」用戶，則提供 3 個月寬頻月租費全額減免方案。
台灣大啟動 6 大關懷專案，第一，因地震導致服務中斷的花蓮行動用戶，依服務契約，按受影響天數，依比例減免月租費；判定災後建築物為紅單的「好速專案」與「台灣大寬頻」用戶，則主動提供 3 個月寬頻月租費全額減免。
第二，針對受花蓮地震影響，有遠距辦公、遠距上課需求的學校、非營利組織或政府單位，提供免費申辦 M+ Messenger 即時通訊軟體與 M+ Meet 視訊會議服務。第三，設籍花蓮以及帳單地址在花蓮的用戶，暫緩帳單催收及延繳作業。
第四，花蓮舊站、花蓮林森、吉安中華等門市，免費提供換補卡服務。第五，為確保用戶通訊順暢，有換機需求的用戶，前往指定門市，續約指定專案購機享有優惠。第六，台灣大攜手公益團體，啟動 5180 即時捐，為在花蓮強震中受創的兒童和家庭提供家戶修建、生活扶助等服務。
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