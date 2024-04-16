〈0403強震〉台灣大減免花蓮受災戶3個月寬頻月租 可依比例減免電信費

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-16 17:27

花蓮本月 3 日發生芮氏規模 7.2 地震，台灣大 (3045-TW) 今 (16) 日宣布，針對地震導致服務中斷的花蓮行動用戶，可按受影響天數依比例減免月租費；全台縣市政府判定災後建築物為紅單的「好速專案」與「台灣大寬頻」用戶，則提供 3 個月寬頻月租費全額減免方案。

台灣大啟動 6 大關懷專案，第一，因地震導致服務中斷的花蓮行動用戶，依服務契約，按受影響天數，依比例減免月租費；判定災後建築物為紅單的「好速專案」與「台灣大寬頻」用戶，則主動提供 3 個月寬頻月租費全額減免。

第二，針對受花蓮地震影響，有遠距辦公、遠距上課需求的學校、非營利組織或政府單位，提供免費申辦 M+ Messenger 即時通訊軟體與 M+ Meet 視訊會議服務。第三，設籍花蓮以及帳單地址在花蓮的用戶，暫緩帳單催收及延繳作業。