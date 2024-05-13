【量大強漲股整理】Q1財報即將公佈下，選股掌握三關鍵，挖掘潛力股!

鉅亨研報 2024-05-13 17:24

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 148.87 點，收在 20857.71 點，成交量 4271 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 158.87 億，投信買超 29.19 億，自營商賣超 48.38 億，三大法人合計買超 139.68 億，其中，外資連 2 買，累計 326.92 億，投信連 21 買，累計 759.08 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.32%，標普 500 指數上漲 0.17%，納指下跌 0.03%，費半上漲 1.01%；聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週五表示，利率需要保持在當前水平一段時間，直到將通膨率降至央行 2% 的目標，這也呼應了其他聯準會官員最近幾週的類似觀點，美國 5 月 15 日周三將公布 4 月消費者物價指數（CPI），預期將年升 3.4%，比 3 月的 3.5% 回落，核心 CPI 年升率也將略降 0.2 個百分點至 3.6%，為 3 年來最低；(AAPL-US) 蘋果，股價上漲 1%，傳出將在今年用自研資料中心晶片來支援 AI 功能，秋季新品發表會上，將把筆記型電腦 Mac 級的晶片放到資料中心，透過硬體設備和雲端兩種方式來支援 AI；台股方面，受到台積電上周五 ADR 大漲下，激勵指數開高，盤中一度上漲逾 280 點，再加上航海王績優揚帆下，指數盤中再創波段新高，來到 20933.28 點，創下歷史新高，短線漲多觀光、金融等強勢類股遭調節，終場指數漲幅收斂，終場上漲 148.87 點，收在 20857.71 點，目前台股不論是基本面、技術、籌碼面，全都有利多方，多頭格局不變，預期台股短期有望繼續上攻。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高震盪，終場上漲 17 元，收在 819 元，企業已在熊本規劃興建兩座晶圓廠，4 月剛上任的熊本縣新任知事木村敬 11 日接受彭博資訊訪問時表示，他將全力爭取在當地設置第三座晶圓廠，並已提議今夏到台灣總部拜會，商討相關事宜，致力將熊本打造為半導體聚落；(2317-TW)鴻海，今日股價收平盤 169.5 元，4 月營收為 5109 億元，月增 14.1%，年增 19%，創歷年同期新高，主要是 AI 雲端產品拉貨動能增加、及蘋果推出新產品 MacBook Air，5 月 14 日周二將召開法說會，公布第 1 季的業績和第 2 季的展望；(2454-TW)聯發科，股價開高震盪，終場上漲 20 元，收在 1115 元，傳出該企業將攜手 AI 晶片一哥 (NVDA-US) 輝達，共同開發 (ARM-US) 安謀架構的 AI PC 處理器，預計第 3 季完成設計定案（tape out），第 4 季進入驗證，該款新晶片要價高達 300 美元，未來將成為公司營運的第三隻腳，為業績增添強大動能。

法人機構表示，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成，主要原因在於航商為因應中國五一長假的需求空窗期，主動減艙導致短期供需出現吃緊狀況，五一長假後需求略有回溫，然艙位無法即時返回，市場仍處於缺艙狀態，進而推升運價持續調漲，此外，全球海運運價大漲，美西線、美東線、歐洲線分別大漲二成以上的幅度，考量紅海事件有利去化市場過剩運力，第 1 季財報出爐及第 2 季運價走勢優於預期，將有利未來營運表現，航運族群今天全面上漲；(2603-TW) 長榮，上漲 6.2%，(2609-TW) 陽明，股價亮燈漲停，Q1 獲利年增 175.7%，單季賺贏去年全年獲利近一倍，EPS 2.69 元，(2605-TW) 萬海，股價亮燈漲停，第 1 季轉虧為盈 Q1EPS 達 1.65 元，航運族群未來有望持續受惠。

(8210-TW)勤誠，上漲 3.48%，做為機架式、塔式伺服器機殼設計製造大廠，被 (NVDA-US) 輝達欽點是 2U MGX 伺服器合作夥伴，同時也切入最新的 GB200 伺服器供應鏈，受惠於 AI 產品出貨穩定，在中國和台灣工廠的產能利用率都表現不錯，目前也考慮在第三地設立工廠，希望能在美國與中國以外，找到第三大市場，今年第 1 季營收達新台幣 27.73 億元，年增 68.4%，創歷年同期新高；毛利率 24.8%，年增 8.3 個百分點，表現相當亮眼，法人預估，未來幾季營收和獲利會持續成長。

根據台灣 2050 淨零排放路徑規劃，台灣離岸風電的計畫裝置容量將達 55GW，僅次於荷蘭及德國，名列世界第三，可見離岸風電市場對台灣能源轉型及國內外離岸風電相關業者的重要性，歷經六年的開發建造，大彰化東南及西南第一階段離岸風場在 4 月 25 日完工併網，這不僅是亞太規模最大，也是國內首個完工含有國產化成分的離岸風場，根據台灣經濟研究院統計，風場已為台灣創造新台幣 5230 億經濟價值，台股相關供應鏈可望持續受惠；(9958-TW) 世紀鋼，上漲 5.12%，(2072-TW) 世紀風電，上漲 5.17%，董事長賴文祥透露，由於大膽投資百億建廠，離岸風電水下基礎（jacket 及基樁）設施已經滿手訂單，未來每年做 300 億元訂單不是夢，接單能見度看到 2028、2029 年，未來也會放眼亞太市場布局。

(3443-TW) 創意，股價上漲 5.12%，第 1 季營收為 56.9 億元，季減 10%、年減 13%，儘管營運有短期逆風，不過法人認為，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片鰭式場效電晶體 ( FinFET )，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能；而下一代 Microsoft AI 晶片組仍應會自行設計、並在 2026 年前都將委由創意代管晶圓投片工作，推估 ( MSFT-US ) Microsoft，未來數年佔創意營收比重有可能高達 15%-20%。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師