長華*Q1純益季增174% EPS 0.48元 Q2起營運增溫

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-13 19:26

長華 *(8070-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，稅後純益 3.2 億元，季增 174%，年增 50%，以每股面額 1 元之股數計算，每股稅後純益 0.48 元；長華 * 預期，第二季表現可望逐步升溫，下半年則需視整體經濟發展和市場復甦狀況而定，原則上仍正面看待營運前景。

長華 * 第一季營收 40.19 億元，季減 4%，年減 4%，毛利率為 18%，季減 1 個百分點，年減 1 個百分點，營益率 10%，持平上季，季減 1 個百分點，稅後純益 3.2 億元，季增 174%，年增 50%，以每股面額 1 元之股數計算，每股稅後純益 0.48 元。

長華 * 指出，第一季毛利率、營益率表現持穩，每股稅後盈餘為 0.48 元，較上季及去年同期表現佳，如再加計 23.12 億元的歸屬母公司業主其他綜合損益，則相當於每股挹注 3.94 元；以每股面額 10 元之股數換算，則相當於挹注每股 39.4 元。顯示公司不僅本業經營績效穩健，且未實現轉投資之潛在獲利空間龐大。

長華 * 看好，潛在獲利將為未來發放股利的來源，有助支持穩定成長的股利政策。經營管理階層力求以每年現金股息高於前一年為努力目標。