藍天樂看今年筆電出貨 本業獲利逐季向上全年估增2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-13 18:23

藍天 (2562-TW) 表示，第二季受惠中國 618 購物節及亞太地區景氣回溫，帶動商務、電競機種動能，筆電事業可望繳出季、年均增的表現，下半年在 AI PC 推出迎來換機潮下，今年本業獲利估逐季提升，全年可望年增近 2 成。

藍天表示，今年是筆電回溫的首年，根據市場分析，預期全球筆電第二季的整體出貨量將呈現穩定增長，包括商務的強勁需求以及消費者對新一代 AI 筆電的興趣，公司也備戰中國 618 購物節及亞太地區景氣回溫之預期效應。

藍天強調，公司在 AI PC 絕不缺席，新機種搭載 Intel 和 AMD 的新世代平台，可支援微軟 AI 應用之需求，預期將刺激換機潮，藍天 4 月筆電出貨 16 萬台、前 4 月出貨約 54.6 萬台，公司目標今年筆電出貨可達 195 萬台，年增約 16%。

中國 3C 通路百腦匯方面，藍天表示，各店持續圍繞年輕客群進行電競、卡牌、泛娛樂等活動，各項活動亦與場內 IT、餐飲等商家結合，因應整體經濟發展趨勢，透過與商家偕同共進，促進租金收益增加。

同時，看準 3C 二手商品與維修需求擴大，百腦匯加速推廣「好匯修」品牌落地各店，結合行銷活動全面啟動，協助傳統零售維修商家將店面形象升級，並進一步輔導商家利用自媒體管道、社區推廣等方式增加客源、提升知名度。