偉訓首季EPS 1.4元創同期高 Q2新品挹注獲利動能延續

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-13 14:10

電源及機殼廠偉訓 (3032-TW) 第一季獲利創同期新高，隨著第二季電競機殼及開發中高階電競系統機陸續進入量產階段，加上 AI 伺服器及 PC 需求，公司有信心延續首季成長力道再向上。

偉訓第一季營收 20.26 億元、季增 1%、年增 9%；毛利率 21%、季減 3 個百分點、持平去年同期；稅後純益 1.57 億元、季增 17%、年增 64%，每股純益 1.4 元，創同期新高。

展望後續營運，偉訓表示，機殼客戶普遍看好生成式 AI 將帶動機殼、水冷及散熱等電腦硬體升級，帶動業務成長，且隨著第二季電競機殼及開發中高階電競系統機陸續進入量產階段，以及主要市場美國通膨趨緩，帶動商用購機需求，預期機殼出貨將持續走升。

電源事業方面，偉訓首季受惠 RTX 4070/4080 Super 系列顯示卡帶動電競電源 750/850W 需求，第一季電源營收已年增 2 倍，也針對下一代主流機種升級 Intel ATX3.1 以及靜音風控線路的升級，完成新機種佈局，即將進入量產。

偉訓表示，屆時搭配微軟 Windows 12 以及 Nvidia RTX 50 系列推出，勢必會帶動另一波 PC 升級換機潮，樂觀看待下半年營運表現。

偉訓自有品牌 COUGAR 上半年也推出多款新產品，除了滿足 AI PC 對高階硬體的需求，也因應電競市場回溫帶動電競 PC、周邊設備成長，從機殼、電源供應器、水冷 / 空冷散熱，到電競桌、電競椅與電競沙發。