利多不斷！全球多項指數創歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 10:00

多重利多因素交織下，上周中國 A 股等全球主要市場均表現不錯，不少指數創歷史新高或階段新高。

歐洲股市方面，英國央行釋放鴿派信號，帶動富時 100 指數持續走高，上周五（10 日）飆上歷史新高，全周漲 2.68%；上周五法國 CAC40 指數、德國 DAX 指數也改寫歷史新高，全周分別上漲 3.29%、4.20%。

Wind 數據顯示，截至上周五收盤，恒生指數、恒生中國企業指數全周分別上漲 2.64%、2.62%，兩大指數創階段新高。

對於港股市場上漲原因，國聯證券認為，宏觀來看，中國國內外均處於新一輪復甦周期，經濟預期向好，政策催化顯著；微觀來看，港股業績回暖企業分紅比率提高。

此外，據《彭博》上周四報導，知情人士透露，中國主管機關考慮減免散戶投資人透過「港股通」投資香港上市公司所需繳納的 20% 紅利稅，以避免兩地重複課稅。

消息人士說，中國證監會、國稅總局等監管機關正在審查這項措施，目前仍未定案，也沒有實施這項措施的時間表。



本周投資者有哪些關注焦點？Wind 數據顯示，世界多個重要經濟體將陸續公布最新通膨數據，最受關注的是美國 4 月消費者物價指數（CPI），這將直接影響投資者預期。

今年以來，美國 CPI 的升幅持續擴大，但第 1 季國內生產毛額（GDP）的成長率又低於市場預期，引發市場擔憂停滯性通膨的問題。

也正因如此，投資人對聯準會（Fed）今年展開多次降息的預期持續降溫，不少機構預料央行官員將在第 3 季調降利率，甚至更晚，且降息次數調減至一次。