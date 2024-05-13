鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至12.95元，預估目標價為310元
鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.87元上修至12.95元，其中最高估值16.7元，最低估值10.7元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.7(16.7)
|19.66
|20.66
|最低值
|10.7(10.7)
|13.62
|16.2
|平均值
|13.03(13)
|16.11
|18.43
|中位數
|12.95(12.87)
|15.78
|18.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,646,072,360
|3,386,277,760
|2,592,123,680
|最低值
|1,230,068,000
|1,447,199,000
|1,825,067,250
|平均值
|1,482,201,400
|1,950,232,040
|2,208,595,470
|中位數
|1,489,696,000
|1,907,458,350
|2,208,595,470
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.29
|7.51
|8.73
|6.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,085,611,052
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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