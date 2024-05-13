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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.28元，預估目標價為155元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:12

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.17元上修至4.28元，其中最高估值4.83元，最低估值1.67元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 4.83(5.02) 6.5 9.12
最低值 1.67(1.67) 4.34 5.62
平均值 3.94(3.88) 5.25 7.37
中位數 4.28(4.17) 4.95 7.37

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 5,418,000 6,816,200 8,564,870
最低值 4,701,840 4,832,910 6,579,000
平均值 5,128,170 5,858,420 7,571,940
中位數 5,161,040 5,826,000 7,571,940

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 0.42 0.07 4.29 3.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		 2,723,100 2,163,751 4,716,021 3,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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